Samsung Galaxy S23 Plus против Motorola Edge (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Plus с экраном 6.6" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.6-дюймового Motorola Edge (2022), который имеет процессор MediaTek Dimensity 1050 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 30W)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
- Весит на 25 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
48
Игры
Возможности в 3D-гейминге
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|88.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|160.86 мм
|Ширина
|76.2 мм
|74.24 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.99 мм
|Вес
|195 граммов
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP52
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Серий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
|MediaTek Dimensity 1050
|Макс. частота
|3360 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G610 MC3
|Частота GPU
|719 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 Plus +105%
1543
751
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 Plus +135%
5025
2134
|CPU
|259318
|137500
|GPU
|503359
|159729
|Memory
|239818
|96303
|UX
|173966
|129591
|Total score
|1171348
|522193
|Пиковая температура корпуса
|36.2 °C
|-
|Stability
|65%
|97%
|Graphics test
|72 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|12140
|2479
|Web score
|13367
|11094
|Video editing
|7786
|7070
|Photo editing
|34102
|25000
|Data manipulation
|12002
|9149
|Writing score
|20294
|15464
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|-
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|-
|Размер системы из коробки
|42.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:10 ч.
|Веб-серфинг
|14:38 ч.
|-
|Просмотр видео
|17:37 ч.
|-
|Игры
|06:25 ч.
|-
|Режим ожидания
|127 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S23 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|0.7 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
137
Итоговая оценка камеры
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.57 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Plus более удачной покупкой.
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