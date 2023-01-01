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Samsung Galaxy S23 Plus против Motorola ThinkPhone

87 из 100
Samsung Galaxy S23 Plus
VS
83 из 100
Motorola ThinkPhone
Samsung Galaxy S23 Plus
Motorola ThinkPhone

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Plus с экраном 6.6" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.6-дюймового Motorola ThinkPhone, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (1208 против 1075 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1560 и 1289 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola ThinkPhone
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Plus
vs
Motorola ThinkPhone

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED POLED
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Plus +12%
1208 нит
Motorola ThinkPhone
1075 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 158.76 мм
Ширина 76.2 мм 74.38 мм
Толщина 7.6 мм 8.26 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 Plus и Motorola ThinkPhone в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3360 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 730
Частота GPU 719 МГц 900 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Plus
1056440
Motorola ThinkPhone +2%
1073759
CPU 243609 233919
GPU 414576 473423
Memory 225809 179310
UX 164774 183568
Total score 1056440 1073759
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.2 °C -
Stability 65% -
Graphics test 72 FPS -
Graphics score 12122 -
PCMark 3.0
Web score 13356 -
Video editing 7788 -
Photo editing 34086 -
Data manipulation 11978 -
Writing score 20294 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 42.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (86% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:29 ч. 12:10 ч.
Просмотр видео 17:37 ч. 16:50 ч.
Игры 06:13 ч. 05:15 ч.
Режим ожидания 127 ч. 140 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Plus +5%
40:01 ч.
Motorola ThinkPhone
38:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Plus vs Motorola ThinkPhone
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 -
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 -
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S23 Plus. У него лучшие производительность, программное обеспечение и звук.

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