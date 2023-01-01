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Samsung Galaxy S23 Plus против A53 5G

87 из 100
Samsung Galaxy S23 Plus
VS
65 из 100
Samsung Galaxy A53 5G
Samsung Galaxy S23 Plus
Samsung Galaxy A53 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Plus с экраном 6.6" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A53 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 18% лучшая автономность (40:14 vs 33:59 часов)
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (1204 против 829 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 25W)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Plus
vs
Galaxy A53 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 830 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 85.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 97.6%
ШИМ (PWM) 240 Гц 250 Гц
Время отклика 1 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Plus +45%
1204 нит
Galaxy A53 5G
829 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 159.6 мм
Ширина 76.2 мм 74.8 мм
Толщина 7.6 мм 8.1 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 Plus +4%
88.9%
Galaxy A53 5G
85.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 Plus и Samsung Galaxy A53 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Samsung Exynos 1280
Макс. частота 3360 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 6)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G68 MP4
Частота GPU 719 МГц 1000 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~487 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 Plus +167%
5025
Galaxy A53 5G
1879
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Plus +178%
1171348
Galaxy A53 5G
421454
CPU 259318 117797
GPU 503359 125096
Memory 239818 65056
UX 173966 115534
Total score 1171348 421454
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Plus +431%
12140
Galaxy A53 5G
2287
Пиковая температура корпуса 36.2 °C 45.2 °C
Stability 65% 99%
Graphics test 72 FPS 13 FPS
Graphics score 12140 2287
PCMark 3.0
Galaxy S23 Plus +33%
15435
Galaxy A53 5G
11567
Web score 13367 9466
Video editing 7786 7587
Photo editing 34102 21521
Data manipulation 12002 9167
Writing score 20294 15062
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1
Размер системы из коробки 42.5 ГБ 36 ГБ

Батарея

Объем 4700 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:38 ч. 10:38 ч.
Просмотр видео 17:37 ч. 15:55 ч.
Игры 06:25 ч. 05:01 ч.
Режим ожидания 127 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Plus +18%
40:14 ч.
Galaxy A53 5G
33:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Plus vs Samsung Galaxy A53 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8160 x 6120 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1P (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX616 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Plus от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Plus +7%
91.8 дБ
Galaxy A53 5G
86.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Март 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Plus более удачной покупкой.

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