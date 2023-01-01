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Samsung Galaxy S23 Plus против Note 20 Ultra

Самсунг Галакси С23 Плюс
VS
Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра
Samsung Galaxy S23 Plus
Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Plus с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy S23 Plus были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1531 и 954 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • На 27% выше плотность пикселей (496 vs 390 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Plus
vs
Galaxy Note 20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм 496 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 91.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 164.8 мм
Ширина 76.2 мм 77.2 мм
Толщина 7.6 мм 8.1 мм
Вес 195 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый Бронзовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 Плюс и Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Samsung Exynos 990
Макс. частота 3360 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 8 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G77 MP11
Частота GPU - 800 МГц
FLOPS - ~1196 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Plus +136%
1304193
Galaxy Note 20 Ultra
553257
CPU - 92406
GPU - 216567
Memory - 125152
UX - 116586
Total score 1304193 553257
3DMark Wild Life Performance
Stability - 44%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4243
PCMark 3.0 score - 10848
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 -
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 34.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (43% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:59 ч.
Просмотр видео - 13:52 ч.
Игры - 04:58 ч.
Режим ожидания - 74 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Plus vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото - 12000 x 9000
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Сенсор: 1/3.94"
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото - 3872 x 2592
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Август 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Август 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.319 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.557 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Plus более удачной покупкой.

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