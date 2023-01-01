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Samsung Galaxy S23 Ultra против Apple iPhone 11

91 из 100
Samsung Galaxy S23 Ultra
VS
62 из 100
Apple iPhone 11
Samsung Galaxy S23 Ultra
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • На 90% выше максимальная яркость экрана (1282 против 675 нит)
  • На 53% выше плотность пикселей (500 vs 326 PPI)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 18% лучшая автономность (41:06 vs 34:47 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Тонкие рамки – на 10.5% выше полезная площадь экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 18W)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Ultra
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 19.5:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 850 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 99.8%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 2 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Ultra +90%
1282 нит
iPhone 11
675 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 150.9 мм
Ширина 78.1 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 233 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный, Фиолетовый Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 Ultra +13%
89.5%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Apple A13 Bionic
Макс. частота 3360 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Apple A13 GPU
GPU-ядер 2560 256
Частота GPU 719 МГц 1230 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс ~629.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 Ultra +14%
1541
iPhone 11
1347
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 Ultra +41%
4928
iPhone 11
3485
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Ultra +97%
1251974
iPhone 11
634610
CPU 266470 166661
GPU 530016 256531
Memory 245971 91027
UX 204051 115651
Total score 1251974 634610
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Ultra +61%
12154
iPhone 11
7532
Пиковая температура корпуса 34.8 °C 43.6 °C
Stability 64% 72%
Graphics test 72 FPS 45 FPS
Graphics score 12154 7532
PCMark 3.0
Web score 15580 -
Video editing 7791 -
Photo editing 33956 -
Data manipulation 12916 -
Writing score 19790 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 39.9 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 3110 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:50 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 19:27 ч. 15:16 ч.
Игры 06:21 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 123 ч. 121 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Ultra +18%
41:06 ч.
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 4032 x 3024
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Ultra +10%
91.8 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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