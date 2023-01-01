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Samsung Galaxy S23 Ultra против Apple iPhone 8 Plus

90 из 100
Samsung Galaxy S23 Ultra
VS
52 из 100
Apple iPhone 8 Plus
Samsung Galaxy S23 Ultra
Apple iPhone 8 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 66 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2309 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2691 мАч
  • Тонкие рамки – на 22.1% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 53% лучшая автономность (41:50 vs 27:25 часов)
  • На 104% выше максимальная яркость экрана (1264 против 621 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 15W)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Весит на 31 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Ultra
vs
iPhone 8 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 16:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 850 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 67.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 2 мс 32 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1471:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Ultra +104%
1264 нит
iPhone 8 Plus
621 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 158.4 мм
Ширина 78.1 мм 78.1 мм
Толщина 8.9 мм 7.5 мм
Вес 233 грамма 202 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серий, Синий, Зеленый, Красный, Фиолетовый Серебристый, Золотистый, Серий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 Ultra +33%
89.5%
iPhone 8 Plus
67.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 8 Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Apple A11 Bionic
Макс. частота 3360 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 10 нанометров
Графика Adreno 740 Apple GPU
Частота GPU 719 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс ~325 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Ultra +211%
1234123
iPhone 8 Plus
396998
CPU 266470 124988
GPU 530016 147976
Memory 245971 61076
UX 204051 66430
Total score 1234123 396998
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Ultra +257%
12218
iPhone 8 Plus
3422
Пиковая температура корпуса 34.8 °C 42.6 °C
Stability 64% 71%
Graphics test 73 FPS 20 FPS
Graphics score 12218 3422
PCMark 3.0
Web score 15287 -
Video editing 7787 -
Photo editing 33886 -
Data manipulation 12437 -
Writing score 19929 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 39.9 ГБ 6 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 2691 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:33 ч. 08:56 ч.
Просмотр видео 19:27 ч. 11:09 ч.
Игры 06:26 ч. 04:25 ч.
Режим ожидания 123 ч. 102 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Ultra +53%
41:50 ч.
iPhone 8 Plus
27:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Apple iPhone 8 Plus
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 4032 x 3024
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Ultra +15%
91.8 дБ
iPhone 8 Plus
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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