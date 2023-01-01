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Samsung Galaxy S23 Ultra против Motorola Edge 30 Ultra

Самсунг Галакси С23 Ультра
VS
Моторола Эдж 30 Ультра
Samsung Galaxy S23 Ultra
Motorola Edge 30 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 27% лучшая автономность (41:50 vs 32:57 часов)
  • На 27% выше плотность пикселей (500 vs 395 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 390 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4610 мАч
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (1269 против 1042 нит)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Весит на 34.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Ultra
vs
Edge 30 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 20:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 850 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1250 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 96.1%
ШИМ (PWM) 240 Гц 720 Гц
Время отклика 2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Ultra +22%
1269 нит
Edge 30 Ultra
1042 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 161.76 мм
Ширина 78.1 мм 73.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.39 мм
Вес 233 грамма 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Лавандовый, Лаймовый, Синий, Графитовый, Красный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 Ультра и Моторола Эдж 30 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3360 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 730
Частота GPU 719 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Ultra +14%
1241941
Edge 30 Ultra
1091043
CPU 264352 250683
GPU 546230 483779
Memory 257248 186120
UX 175857 180959
Total score 1241941 1091043
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Ultra +114%
12270
Edge 30 Ultra
5734
Пиковая температура корпуса 34.8 °C 36.2 °C
Stability 64% 75%
Graphics test 73 FPS 34 FPS
Graphics score 12270 5734
PCMark 3.0
Web score 14631 13720
Video editing 7784 8148
Photo editing 33473 30885
Data manipulation 12060 12766
Writing score 19883 18485
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 39.9 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4610 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (95% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:33 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 19:27 ч. 15:48 ч.
Игры 06:26 ч. 05:25 ч.
Режим ожидания 123 ч. 105 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Ultra +27%
41:50 ч.
Edge 30 Ultra
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Motorola Edge 30 Ultra
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 16384 x 12288
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4576 x 3296
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Ultra +2%
91.8 дБ
Edge 30 Ultra
90.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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