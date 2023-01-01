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Samsung Galaxy S23 Ultra против Motorola Edge 40

91 из 100
Samsung Galaxy S23 Ultra
VS
74 из 100
Motorola Edge 40
Samsung Galaxy S23 Ultra
Motorola Edge 40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 24% выше плотность пикселей (500 vs 402 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1543 и 828 баллов
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 45W)
  • Весит на 66 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.11 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Ultra
vs
Edge 40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED POLED
Размер 6.8 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 20:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 850 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Ultra
1283 нит
Edge 40
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 158.43 мм
Ширина 78.1 мм 71.99 мм
Толщина 8.9 мм 7.49 мм
Вес 233 грамма 167 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Лавандовый, Лаймовый, Синий, Графитовый, Красный Черный, Зеленый, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 Ultra
89.5%
Edge 40 +1%
90.8%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 Ultra и Motorola Edge 40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 3360 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (4 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G77 MC9
Частота GPU 719 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 Ultra +86%
1543
Edge 40
828
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 Ultra +96%
4940
Edge 40
2515
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Ultra
1253842
Edge 40
н/д
CPU 266470 -
GPU 530016 -
Memory 245971 -
UX 204051 -
Total score 1253842 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 34.8 °C -
Stability 64% -
Graphics test 73 FPS -
Graphics score 12221 -
PCMark 3.0
Web score 15276 -
Video editing 7788 -
Photo editing 33886 -
Data manipulation 12402 -
Writing score 19940 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 39.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:59 ч. ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:33 ч. -
Просмотр видео 19:27 ч. -
Игры 06:26 ч. -
Режим ожидания 123 ч. -
Общая автономность
Galaxy S23 Ultra
41:50 ч.
Edge 40
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Motorola Edge 40
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 8192 x 6144
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 -
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Ultra
91.8 дБ
Edge 40
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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