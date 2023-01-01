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Samsung Galaxy S23 Ultra против Motorola Razr Plus

91 из 100
Samsung Galaxy S23 Ultra
VS
77 из 100
Motorola Razr Plus
Samsung Galaxy S23 Ultra
Motorola Razr Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 55% лучшая автономность (41:06 vs 26:34 часов)
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3800 мАч
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (1262 против 1047 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 21% выше плотность пикселей (500 vs 413 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 30W)
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Весит на 44.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Ultra
vs
Razr Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 22:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 850 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 -
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 97.5%
ШИМ (PWM) 240 Гц 103 Гц
Время отклика 2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Ultra +21%
1262 нит
Razr Plus
1047 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 170.83 мм
Ширина 78.1 мм 73.95 мм
Толщина 8.9 мм 6.99 мм
Вес 233 грамма 188.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный, Фиолетовый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 Ultra +5%
89.5%
Razr Plus
85.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 Ultra и Motorola Razr Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3360 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 730
Частота GPU 719 МГц 900 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 Ultra +20%
1523
Razr Plus
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 Ultra +35%
4909
Razr Plus
3641
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Ultra +18%
1237822
Razr Plus
1045248
CPU 266470 333083
GPU 530016 310099
Memory 245971 208685
UX 204051 200258
Total score 1237822 1045248
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Ultra +53%
12164
Razr Plus
7948
Пиковая температура корпуса 34.8 °C 52.5 °C
Stability 64% 46%
Graphics test 72 FPS 47 FPS
Graphics score 12164 7948
Web score 15398 -
Video editing 7787 -
Photo editing 33884 -
Data manipulation 12696 -
Writing score 19824 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 39.9 ГБ 36 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 3800 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:50 ч. 08:57 ч.
Просмотр видео 19:27 ч. 12:44 ч.
Игры 06:21 ч. 04:24 ч.
Режим ожидания 123 ч. 84 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Ultra +55%
41:06 ч.
Razr Plus
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Motorola Razr Plus
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 4032 x 3024
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 108°
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Ultra +15%
91.8 дБ
Razr Plus
79.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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