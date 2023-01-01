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Samsung Galaxy S23 Ultra против Oppo Find N2 Flip

Самсунг Галакси С23 Ультра
VS
Оппо Файнд Н2 Flip
Samsung Galaxy S23 Ultra
Oppo Find N2 Flip

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.8-дюймового Oppo Find N2 Flip, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 29% лучшая автономность (41:50 vs 32:31 часов)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (1269 против 1032 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 24% выше плотность пикселей (500 vs 403 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo Find N2 Flip
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Ultra
vs
Find N2 Flip

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 21:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 850 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 -
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Ultra +23%
1269 нит
Find N2 Flip
1032 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 166.2 мм
Ширина 78.1 мм 75.2 мм
Толщина 8.9 мм 7.45 мм
Вес 233 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость IP68 -
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Лавандовый, Лаймовый, Синий, Графитовый, Красный Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 Ultra +4%
89.5%
Find N2 Flip
86.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 Ультра и Оппо Файнд Н2 Flip в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy MediaTek Dimensity 9000 Plus
Макс. частота 3360 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Mali-G710 MC10
Частота GPU 719 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Ultra +25%
1234989
Find N2 Flip
987278
CPU 264352 240297
GPU 546230 389455
Memory 257248 182970
UX 175857 178569
Total score 1234989 987278
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Ultra +60%
12270
Find N2 Flip
7689
Пиковая температура корпуса 34.8 °C -
Stability 64% -
Graphics test 73 FPS 46 FPS
Graphics score 12270 7689
PCMark 3.0
Web score 14631 -
Video editing 7784 -
Photo editing 33473 -
Data manipulation 12060 -
Writing score 19883 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 ColorOS 13
Размер системы из коробки 39.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (62% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 0:58 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:33 ч. 12:02 ч.
Просмотр видео 19:27 ч. 15:36 ч.
Игры 06:26 ч. 04:42 ч.
Режим ожидания 123 ч. 94 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Ultra +29%
41:50 ч.
Find N2 Flip
32:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Oppo Find N2 Flip
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 8160 x 6120
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 21 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Ultra
91.8 дБ
Find N2 Flip
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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