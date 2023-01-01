Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.8-дюймового Oppo Find N2 Flip, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.