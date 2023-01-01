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Samsung Galaxy S23 Ultra против Note 10

Самсунг Галакси С23 Ультра
VS
Самсунг Галакси Ноут 10
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 43 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 64% лучшая автономность (41:50 vs 25:34 часов)
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • На 62% выше максимальная яркость экрана (1282 против 790 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 25% выше плотность пикселей (500 vs 401 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Весит на 65 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Ultra
vs
Galaxy Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 19:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 850 нит 1200 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 91.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 97.1%
ШИМ (PWM) 240 Гц 236 Гц
Время отклика 2 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Ultra +62%
1282 нит
Galaxy Note 10
790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 151 мм
Ширина 78.1 мм 71.8 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 233 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Лавандовый, Лаймовый, Синий, Графитовый, Красный Черный, Белый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 Ультра и Самсунг Галакси Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Samsung Exynos 9 Octa 9825
Макс. частота 3360 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 8 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Mali G76 MP12
Частота GPU 719 МГц 770 МГц
FLOPS - ~652 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Ultra +147%
1250900
Galaxy Note 10
506545
CPU 264352 137029
GPU 546230 157499
Memory 257248 114961
UX 175857 95175
Total score 1250900 506545
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Ultra +268%
12270
Galaxy Note 10
3330
Пиковая температура корпуса 34.8 °C 48.6 °C
Stability 64% 78%
Graphics test 73 FPS 19 FPS
Graphics score 12270 3330
PCMark 3.0
Web score 14631 6463
Video editing 7784 5862
Photo editing 33473 17959
Data manipulation 12060 6881
Writing score 19883 9579
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 4.0
Размер системы из коробки 39.9 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi/PMA (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:33 ч. 07:58 ч.
Просмотр видео 19:27 ч. 13:27 ч.
Игры 06:26 ч. 04:20 ч.
Режим ожидания 123 ч. 80 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Ultra +64%
41:50 ч.
Galaxy Note 10
25:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy Note 10
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 4000 x 3000
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/1.6
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Ultra +13%
91.8 дБ
Galaxy Note 10
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Август 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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