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Samsung Galaxy S23 Ultra против Galaxy S20

Самсунг Галакси С23 Ультра
VS
Самсунг Галакси С20
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 79% лучшая автономность (43:45 vs 24:28 часов)
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (1274 против 808 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 3 года новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 13% выше плотность пикселей (563 vs 500 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9 мм уже
  • Весит на 70 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Ultra
vs
Galaxy S20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 850 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 8.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Ultra +58%
1274 нит
Galaxy S20
808 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 151.7 мм
Ширина 78.1 мм 69.1 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 233 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Лавандовый, Лаймовый, Синий, Графитовый, Красный Красный, Голубой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 Ультра и Самсунг Галакси С20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Samsung Exynos 9 Octa 990
Макс. частота 3360 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 8 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G77 MP11
Частота GPU - 550 МГц
FLOPS - ~1196 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 Ultra +80%
4905
Galaxy S20
2726
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Ultra +112%
1233583
Galaxy S20
581595
CPU 264352 151215
GPU 546230 230621
Memory 257248 81673
UX 175857 121126
Total score 1233583 581595
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Ultra +190%
12223
Galaxy S20
4219
Stability 63% 45%
Graphics test 73 FPS 25 FPS
Graphics score 12223 4219
PCMark 3.0 score 15261 10905
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 10.0 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 20.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (100% за 75 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:59 ч. 08:40 ч.
Просмотр видео 19:11 ч. 10:04 ч.
Игры 05:08 ч. 04:15 ч.
Режим ожидания 133 ч. 83 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Ultra +79%
43:45 ч.
Galaxy S20
24:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S20
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 4000 x 3000
Зум Оптический, 10x Оптический, 1.1x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 2592 x 3872
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 22
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Ultra
н/д
Galaxy S20
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.28 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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