Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S23 vs Pixel 4a – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 4a

85 из 100
Samsung Galaxy S23
VS
53 из 100
Google Pixel 4a
Samsung Galaxy S23
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 28% лучшая автономность (34:29 vs 26:51 часов)
  • Комплектуется на 760 мАч более емким аккумулятором – 3900 против 3140 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (1201 против 807 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 95.3%
ШИМ (PWM) 240 Гц 255 Гц
Время отклика 1 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 +49%
1201 нит
Pixel 4a
807 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 144 мм
Ширина 70.9 мм 69.4 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 168 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 +6%
88.1%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 и Google Pixel 4a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 3360 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 6)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 8 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 618
Частота GPU 719 МГц 825 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~422 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +174%
1529
Pixel 4a
558
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +185%
4707
Pixel 4a
1650
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +257%
1143692
Pixel 4a
320748
CPU 265909 101186
GPU 546848 79209
Memory 172080 59587
UX 157786 78244
Total score 1143692 320748
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 +1100%
12033
Pixel 4a
1003
Пиковая температура корпуса 34.3 °C 41.4 °C
Stability 60% 99%
Graphics test 72 FPS 6 FPS
Graphics score 12033 1003
Web score 13476 -
Video editing 7797 -
Photo editing 34171 -
Data manipulation 12159 -
Writing score 19646 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 Stock Android
Размер системы из коробки 29.7 ГБ 15 ГБ

Батарея

Объем 3900 мАч 3140 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:15 ч. 08:45 ч.
Просмотр видео 15:00 ч. 11:16 ч.
Игры 05:56 ч. 04:05 ч.
Режим ожидания 111 ч. 99 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 +28%
34:29 ч.
Pixel 4a
26:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S23 +6%
129
Pixel 4a
122
Качество видео
Galaxy S23 +40%
137
Pixel 4a
98
Итоговая оценка камеры
Galaxy S23 +20%
133
Pixel 4a
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 +6%
91.5 дБ
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Август 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Google Pixel 4 или Pixel 4a
2. Google Pixel 3 или Pixel 4a
3. Google Pixel 6a или Pixel 4a
4. Google Pixel 7 Pro или Samsung Galaxy S23
5. Xiaomi 13 или Samsung Galaxy S23
6. Samsung Galaxy S21 Ultra или Galaxy S23
7. Samsung Galaxy A53 5G или Galaxy S23
8. Samsung Galaxy S20 Plus или Galaxy S23
9. Apple iPhone 14 или Samsung Galaxy S23
10. Apple iPhone 13 или Samsung Galaxy S23
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры