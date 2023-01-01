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Samsung Galaxy S23 против Honor Magic 5 Pro

86 из 100
Samsung Galaxy S23
VS
89 из 100
Honor Magic 5 Pro
Samsung Galaxy S23
Honor Magic 5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.81-дюймового Honor Magic 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Весит на 51 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
  • На 0.71" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 3900 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 8% лучшая автономность (37:04 vs 34:17 часов)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 25W)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Magic 5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.54:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 800 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 91%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 98.7%
ШИМ (PWM) 240 Гц 120 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23
1205 нит
Magic 5 Pro +2%
1231 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 162.9 мм
Ширина 70.9 мм 76.7 мм
Толщина 7.6 мм 8.77 мм
Вес 168 граммов 219 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23
88.1%
Magic 5 Pro +3%
91%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 и Honor Magic 5 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3360 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 719 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +7%
1527
Magic 5 Pro
1424
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +3%
4740
Magic 5 Pro
4598
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23
1144799
Magic 5 Pro +7%
1219602
CPU 265909 240420
GPU 546848 563919
Memory 172080 222701
UX 157786 186528
Total score 1144799 1219602
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23
12062
Magic 5 Pro +5%
12719
Пиковая температура корпуса 34.3 °C 37.6 °C
Stability 60% 53%
Graphics test 72 FPS 76 FPS
Graphics score 12062 12719
Web score 13379 -
Video editing 7797 -
Photo editing 34115 -
Data manipulation 12039 -
Writing score 19773 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Magic UI 7.1
Размер системы из коробки 29.7 ГБ 24 ГБ

Батарея

Объем 3900 мАч 5100 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 0:48 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:06 ч. 13:43 ч.
Просмотр видео 15:00 ч. 16:12 ч.
Игры 05:45 ч. 04:59 ч.
Режим ожидания 111 ч. 118 ч.
Общая автономность
Galaxy S23
34:17 ч.
Magic 5 Pro +8%
37:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Honor Magic 5 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Оптический, 3.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 122°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4096 x 3072
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S23
129
Magic 5 Pro +19%
154
Качество видео
Galaxy S23
137
Magic 5 Pro +5%
144
Итоговая оценка камеры
Galaxy S23
133
Magic 5 Pro +14%
152

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 +6%
91.5 дБ
Magic 5 Pro
86 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и автономность - выбирайте Honor Magic 5 Pro, а если звук – то Samsung Galaxy S23.

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