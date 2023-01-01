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Samsung Galaxy S23 против Huawei P50 Pro

Самсунг Галакси С23
VS
Хуавей П50 Про
Samsung Galaxy S23
Huawei P50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.6-дюймового Huawei P50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • На 45% лучшая автономность (34:17 vs 23:37 часов)
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (1187 против 747 нит)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P50 Pro
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 460 мАч более емким аккумулятором – 4360 против 3900 мАч
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
P50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1228 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 450 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 850 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 100%
ШИМ (PWM) 240 Гц 60 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 +59%
1187 нит
P50 Pro
747 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 158.8 мм
Ширина 70.9 мм 72.8 мм
Толщина 7.6 мм 8.5 мм
Вес 168 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый Черный, Золотой, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23
88.1%
P50 Pro +4%
91.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 и Хуавей П50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 888 4G
Макс. частота 3360 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 660
Частота GPU 719 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +38%
1516
P50 Pro
1100
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +50%
4703
P50 Pro
3125
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +35%
1097085
P50 Pro
811033
CPU 253420 210563
GPU 511057 313010
Memory 169967 134659
UX 173518 155752
Total score 1097085 811033
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23
12320
P50 Pro
н/д
Пиковая температура корпуса 34.3 °C 38.7 °C
Stability 62% -
Graphics test 73 FPS -
Graphics score 12320 -
PCMark 3.0
Galaxy S23
15187
P50 Pro
н/д
Web score 12973 -
Video editing 7825 -
Photo editing 34081 -
Data manipulation 11605 -
Writing score 20203 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11
Оболочка UI One UI 5.1 HarmonyOS 2.0
Размер системы из коробки 29.7 ГБ 19.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3900 мАч 4360 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (73% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:06 ч. 07:37 ч.
Просмотр видео 15:00 ч. 09:04 ч.
Игры 05:45 ч. 04:58 ч.
Режим ожидания 111 ч. 89 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 +45%
34:17 ч.
P50 Pro
23:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Huawei P50 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Оптический, 3.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Монохромный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S23
129
P50 Pro +16%
149
Качество видео
Galaxy S23 +18%
137
P50 Pro
116
Итоговая оценка камеры
Galaxy S23
133
P50 Pro +8%
144

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 +6%
91.5 дБ
P50 Pro
86.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

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