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Samsung Galaxy S23 против Nokia XR21

86 из 100
Samsung Galaxy S23
VS
66 из 100
Nokia XR21
Samsung Galaxy S23
Nokia XR21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.49-дюймового Nokia XR21, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Тонкие рамки – на 11.1% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Dynamic AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.68 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Nokia XR21
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3900 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Nokia XR21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 406 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 77%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23
1205 нит
Nokia XR21
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 168 мм
Ширина 70.9 мм 78.58 мм
Толщина 7.6 мм 10.45 мм
Вес 168 граммов 231 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 +14%
88.1%
Nokia XR21
77%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 и Nokia XR21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 3360 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 6)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 619
Частота GPU 719 МГц 950 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +125%
1533
Nokia XR21
681
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +137%
4744
Nokia XR21
2000
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +188%
1143282
Nokia XR21
396339
CPU 265909 -
GPU 546848 -
Memory 172080 -
UX 157786 -
Total score 1143282 396339
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23
12089
Nokia XR21
н/д
Пиковая температура корпуса 34.3 °C -
Stability 61% -
Graphics test 72 FPS -
Graphics score 12089 -
PCMark 3.0
Galaxy S23
15329
Nokia XR21
н/д
Web score 13347 -
Video editing 7801 -
Photo editing 34065 -
Data manipulation 11883 -
Writing score 19788 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 29.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3900 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:16 ч. ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:06 ч. -
Просмотр видео 15:00 ч. -
Игры 05:45 ч. -
Режим ожидания 111 ч. -
Общая автономность
Galaxy S23
34:17 ч.
Nokia XR21
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Nokia XR21
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8160 x 6120 -
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (64 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 -
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23
91.5 дБ
Nokia XR21
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экране наклеена защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

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