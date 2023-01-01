Samsung Galaxy S23 против OnePlus 11R
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.74-дюймового OnePlus 11R, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 11R
- На 0.64" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
93
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
96
87
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
86
81
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1240 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20.1:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|451 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|1450 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|163.34 мм
|Ширина
|70.9 мм
|74.43 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.7 мм
|Вес
|168 граммов
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3360 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 730
|Частота GPU
|-
|900 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +15%
1523
1330
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +11%
4737
4261
|Stability
|56%
|-
|Graphics test
|76 FPS
|-
|Graphics score
|12803
|-
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#7 и #28)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|OxygenOS 13
|Размер системы из коробки
|60 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3900 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|-
|Веб-серфинг
|12:50 ч.
|-
|Просмотр видео
|13:55 ч.
|-
|Игры
|04:03 ч.
|-
|Режим ожидания
|104 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.09"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|-
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S23. У него лучшие производительность, камера, коммуникации, корпус и звук.
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1 (33.3%)
2 (66.7%)
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