Samsung Galaxy S23 против Galaxy M53
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M53, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 49% выше максимальная яркость экрана (1186 против 794 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Стерео динамики
Причины выбрать Samsung Galaxy M53
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
84
67
Производительность
Быстродействие приложений и системы
87
43
Игры
Возможности в 3D-гейминге
96
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
94
74
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|400 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|85.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|244 Гц
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|164.7 мм
|Ширина
|70.9 мм
|77 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.4 мм
|Вес
|168 граммов
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
|MediaTek Dimensity 900
|Макс. частота
|3360 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|719 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~621 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +109%
1515
726
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +132%
4698
2023
|CPU
|265909
|104808
|GPU
|546848
|132253
|Memory
|172080
|92909
|UX
|157786
|110164
|Total score
|1138092
|439776
|Пиковая температура корпуса
|34.3 °C
|45.7 °C
|Stability
|61%
|99%
|Graphics test
|72 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|12104
|2198
|Web score
|13346
|8106
|Video editing
|7801
|7012
|Photo editing
|34077
|15499
|Data manipulation
|11890
|9119
|Writing score
|19765
|11880
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|29.7 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3900 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да (44% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|1:33 ч.
|Веб-серфинг
|12:06 ч.
|11:56 ч.
|Просмотр видео
|15:00 ч.
|17:43 ч.
|Игры
|05:45 ч.
|05:23 ч.
|Режим ожидания
|111 ч.
|116 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов (#142 и #101)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
137
Итоговая оценка камеры
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|0.6 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|1.53 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.
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