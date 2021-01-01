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Samsung Galaxy S6 Duos против Galaxy A5

Самсунг Галакси С6 Дуос
VS
Самсунг Галакси А5
Samsung Galaxy S6 Duos
Samsung Galaxy A5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Duos с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5-дюймового Samsung Galaxy A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Duos
  • На 96% выше плотность пикселей (576 vs 294 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v4.1)
  • Стабилизация изображения
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4 1552 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Более новая ОС: Android 8 против 7
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A5
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 64 ГБ
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (392 против 345 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S6 Duos
vs
Galaxy A5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.15% 71%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S6 Duos
345 нит
Galaxy A5 +14%
392 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 143.4 мм 139.3 мм
Ширина 70.5 мм 69.7 мм
Толщина 6.8 мм 6.7 мм
Вес 138 граммов 123 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С6 Дуос и Самсунг Галакси А5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Qualcomm Snapdragon 410
Макс. частота 2100 МГц 1200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T760 MP8 -
Частота GPU 772 МГц 400 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1552 МГц 533 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S6 Duos +116%
1013
Galaxy A5
469
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S6 Duos +149%
3678
Galaxy A5
1480
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Duos +424%
110196
Galaxy A5
21018
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0) Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2550 мАч 2300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S6 Duos
н/д
Galaxy A5
11:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S6 Duos
н/д
Galaxy A5
9:18 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S6 Duos
н/д
Galaxy A5
18:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S6 Duos vs Samsung Galaxy A5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1440
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S6 Duos
н/д
Galaxy A5
66 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2015 года Октябрь 2014 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года Декабрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.382 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.499 Вт/кг 0.403 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S6 Duos более удачной покупкой.

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