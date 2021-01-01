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Samsung Galaxy S6 Duos против Galaxy J5

Самсунг Галакси С6 Дуос
VS
Самсунг Галакси Джей 5
Samsung Galaxy S6 Duos
Samsung Galaxy J5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Duos с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Duos
  • На 96% выше плотность пикселей (576 vs 294 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 8 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4 1552 МГц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1.5 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy J5
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S6 Duos
vs
Galaxy J5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.15% 67.77%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S6 Duos
345 нит
Galaxy J5 +1%
347 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 143.4 мм 142.1 мм
Ширина 70.5 мм 71.8 мм
Толщина 6.8 мм 7.9 мм
Вес 138 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S6 Duos +5%
71.15%
Galaxy J5
67.77%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С6 Дуос и Самсунг Галакси Джей 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Qualcomm Snapdragon 410
Макс. частота 2100 МГц 1200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T760 MP8 -
Частота GPU 772 МГц 400 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1552 МГц 533 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S6 Duos +107%
1013
Galaxy J5
490
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S6 Duos +191%
3678
Galaxy J5
1262
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Duos +451%
110196
Galaxy J5
20004
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0) Android 5.1
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz
Размер системы из коробки 7 ГБ 3.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2550 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S6 Duos vs Samsung Galaxy J5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Март 2015 года Июнь 2015 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года Июнь 2015 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.382 Вт/кг 0.612 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.499 Вт/кг 0.482 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S6 Duos более удачной покупкой.

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