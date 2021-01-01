Samsung Galaxy S6 Duos против Galaxy J6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Duos с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy J6, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 39 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Duos
- На 96% выше плотность пикселей (576 vs 294 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR4 1552 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8
- Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2550 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
- Тонкие рамки – на 5.03% выше полезная площадь экрана
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
51
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
54
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
44
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|5.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.15%
|76.18%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|143.4 мм
|149.3 мм
|Ширина
|70.5 мм
|70.2 мм
|Толщина
|6.8 мм
|8.2 мм
|Вес
|138 граммов
|154 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Макс. частота
|2100 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T760 MP8
|Mali-T830 MP1
|Частота GPU
|772 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~302 Гфлопс
|~23 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1552 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S6 Duos +43%
1013
707
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S6 Duos +4%
3678
3548
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Duos +135%
110196
46827
AnTuTu Benchmark 8
88537
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2550 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:50 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|22 мм
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2015 года
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2015 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.382 Вт/кг
|0.809 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.499 Вт/кг
|1.568 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S6 Duos более удачной покупкой.
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