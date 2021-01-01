Samsung Galaxy S6 Duos против Note 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Duos с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy Note 5, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7420 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Duos
- Более новая ОС: Android 8 против 5.1
- На 12% выше плотность пикселей (576 vs 515 PPI)
- Весит на 33 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 5
- На 0.6" большая диагональ экрана
- На 38% выше максимальная яркость экрана (477 против 345 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2550 мАч
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Тонкие рамки – на 5.92% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|71.15%
|77.07%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|143.4 мм
|153.2 мм
|Ширина
|70.5 мм
|76.1 мм
|Толщина
|6.8 мм
|7.6 мм
|Вес
|138 граммов
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Черный, Белый, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Макс. частота
|2100 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T760 MP8
|Mali-T760 MP8
|Частота GPU
|772 МГц
|772 МГц
|FLOPS
|~302 Гфлопс
|~302 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1552 МГц
|1552 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 2.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1013
Galaxy Note 5 +27%
1289
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3678
Galaxy Note 5 +9%
3997
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Duos +30%
110196
84936
AnTuTu Benchmark 8
88537
н/д
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 5.1.1
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Experience UI
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2550 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:40 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|-
|- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2560 x 1920
|Апертура
|f/1.9
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|22 мм
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|9
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2015 года
|Август 2015 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2015 года
|Октябрь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.382 Вт/кг
|0.428 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.499 Вт/кг
|0.471 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение - выбирайте Samsung Galaxy S6 Duos, а если автономность и корпус – то Samsung Galaxy Note 5.
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