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Samsung Galaxy S6 Duos против Note 5

Самсунг Галакси С6 Дуос
VS
Самсунг Галакси Ноут 5
Samsung Galaxy S6 Duos
Samsung Galaxy Note 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Duos с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy Note 5, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7420 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Duos
  • Более новая ОС: Android 8 против 5.1
  • На 12% выше плотность пикселей (576 vs 515 PPI)
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 5
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (477 против 345 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2550 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Тонкие рамки – на 5.92% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S6 Duos
vs
Galaxy Note 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.15% 77.07%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S6 Duos
345 нит
Galaxy Note 5 +38%
477 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 143.4 мм 153.2 мм
Ширина 70.5 мм 76.1 мм
Толщина 6.8 мм 7.6 мм
Вес 138 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S6 Duos
71.15%
Galaxy Note 5 +8%
77.07%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С6 Дуос и Самсунг Галакси Ноут 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Samsung Exynos 7 Octa 7420
Макс. частота 2100 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T760 MP8 Mali-T760 MP8
Частота GPU 772 МГц 772 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс ~302 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1552 МГц 1552 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S6 Duos
1013
Galaxy Note 5 +27%
1289
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Duos +30%
110196
Galaxy Note 5
84936
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0) Android 5.1.1
Оболочка UI TouchWiz UI Experience UI
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2550 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S6 Duos vs Samsung Galaxy Note 5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 9
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2015 года Август 2015 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года Октябрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.382 Вт/кг 0.428 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.499 Вт/кг 0.471 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение - выбирайте Samsung Galaxy S6 Duos, а если автономность и корпус – то Samsung Galaxy Note 5.

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