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Samsung Galaxy S6 Duos против Galaxy S10

Самсунг Галакси С6 Дуос
VS
Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S6 Duos
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Duos с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 48 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Duos
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • На 136% выше максимальная яркость экрана (814 против 345 нит)
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 16.93% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 850 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2550 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S6 Duos
vs
Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 71.15% 88.08%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S6 Duos
345 нит
Galaxy S10 +136%
814 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 143.4 мм 149.9 мм
Ширина 70.5 мм 70.4 мм
Толщина 6.8 мм 7.8 мм
Вес 138 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S6 Duos
71.15%
Galaxy S10 +24%
88.08%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С6 Дуос и Самсунг Галакси S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2100 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-T760 MP8 Mali G76 MP12
Частота GPU 772 МГц 720 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1552 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Duos
110196
Galaxy S10 +192%
321549
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S6 Duos
88537
Galaxy S10 +356%
403653
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.0
Размер системы из коробки 7 ГБ 9.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2550 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S6 Duos
н/д
Galaxy S10
10:10 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S6 Duos
н/д
Galaxy S10
12:56 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S6 Duos
н/д
Galaxy S10
21:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S6 Duos vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (16 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4320 x 2432
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S6 Duos
н/д
Galaxy S10
88 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2015 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.382 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.499 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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Татьяна 06 января 2021 22:28
На galaxy s6 фото получаются на много качественнее чем на galaxy s10
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