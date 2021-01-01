Samsung Galaxy S6 Duos против Galaxy S10e
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Duos с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S10e, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 48 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Duos
- На 32% выше плотность пикселей (576 vs 438 PPI)
- Весит на 12 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.7" большая диагональ экрана
- На 103% выше максимальная яркость экрана (699 против 345 нит)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 12.15% выше полезная площадь экрана
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более новая ОС: Android 11 против 8
- Комплектуется на 550 мАч более емким аккумулятором – 3100 против 2550 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
79
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|438 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|71.15%
|83.3%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|232 Гц
|Время отклика
|-
|6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|143.4 мм
|142.2 мм
|Ширина
|70.5 мм
|69.9 мм
|Толщина
|6.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|138 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Макс. частота
|2100 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-T760 MP8
|Mali G76 MP12
|Частота GPU
|772 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~302 Гфлопс
|~943 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1552 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
749
Geekbench 5 (многоядерный)
1924
AnTuTu Benchmark 7
110196
Galaxy S10e +207%
337790
AnTuTu Benchmark 8
88537
Galaxy S10e +358%
405386
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|One UI 3.0
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
|20.2 ГБ
Батарея
|Объем
|2550 мАч
|3100 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:01 ч.
Время просмотра видео
15:16 ч.
Время разговора (3G)
20:42 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|2 (12 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|4320 x 2432
|Апертура
|f/1.9
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|22 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|6
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2015 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2015 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.382 Вт/кг
|0.582 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.499 Вт/кг
|1.575 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.
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