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Samsung Galaxy S6 Edge против Galaxy C8

Самсунг Галакси С6 Эдж
VS
Самсунг Галакси C8
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy C8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Edge с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy C8, который имеет процессор MediaTek MT6757 и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Edge
  • На 44% выше плотность пикселей (576 vs 401 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4 1552 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy C8
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 7.1 против 5
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S6 Edge
vs
Galaxy C8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.22% 73.49%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S6 Edge
308 нит
Galaxy C8
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.1 мм 152.4 мм
Ширина 70.1 мм 74.7 мм
Толщина 7 мм 7.9 мм
Вес 132 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Зеленый Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S6 Edge
72.22%
Galaxy C8 +2%
73.49%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С6 Эдж и Самсунг Галакси C8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 MediaTek MT6757
Макс. частота 2100 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-T760 MP8 Mali-T880 MP2
Частота GPU 772 МГц 900 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1552 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Edge +935%
69919
Galaxy C8
6758
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S6 Edge
139128
Galaxy C8
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2 Android 7.1
Оболочка UI TouchWiz UI Samsung Experience 8
Размер системы из коробки 6.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (35% за 15 минут) Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S6 Edge
10:56 ч.
Galaxy C8
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S6 Edge
12:12 ч.
Galaxy C8
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S6 Edge
19:48 ч.
Galaxy C8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S6 Edge vs Samsung Galaxy C8
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/1.9
Особенности - - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S6 Edge от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S6 Edge
71 дБ
Galaxy C8
н/д

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Март 2015 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.334 Вт/кг 0.719 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.594 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S6 Edge более удачной покупкой.

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