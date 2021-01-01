Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S6 Edge vs Galaxy Note 5 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S6 Edge против Note 5

Самсунг Галакси С6 Эдж
VS
Самсунг Галакси Ноут 5
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy Note 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Edge с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy Note 5, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7420 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Edge
  • На 12% выше плотность пикселей (576 vs 515 PPI)
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 5
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (477 против 308 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Более новая ОС: Android 5.1 против 5

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S6 Edge
vs
Galaxy Note 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 72.22% 77.07%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S6 Edge
308 нит
Galaxy Note 5 +55%
477 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.1 мм 153.2 мм
Ширина 70.1 мм 76.1 мм
Толщина 7 мм 7.6 мм
Вес 132 грамма 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Зеленый Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S6 Edge
72.22%
Galaxy Note 5 +7%
77.07%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С6 Эдж и Самсунг Галакси Ноут 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Samsung Exynos 7 Octa 7420
Макс. частота 2100 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T760 MP8 Mali-T760 MP8
Частота GPU 772 МГц 772 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс ~302 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1552 МГц 1552 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Edge
69919
Galaxy Note 5 +21%
84936
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2 Android 5.1.1
Оболочка UI TouchWiz UI Experience UI
Размер системы из коробки 6.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (35% за 15 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S6 Edge
10:56 ч.
Galaxy Note 5
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S6 Edge
12:12 ч.
Galaxy Note 5
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S6 Edge
19:48 ч.
Galaxy Note 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S6 Edge vs Samsung Galaxy Note 5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S6 Edge от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 9
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2015 года Август 2015 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года Октябрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.334 Вт/кг 0.428 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.594 Вт/кг 0.471 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy Note 5. У него лучшие производительность и автономность.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
7 (100%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S6 Edge и Samsung Galaxy S10
2. Samsung Galaxy S6 Edge и Samsung Galaxy S8
3. Samsung Galaxy S6 Edge и Samsung Galaxy S6 Duos
4. Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Galaxy Note 10
5. Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Galaxy Note 9
6. Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Galaxy S7

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях