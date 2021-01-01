Samsung Galaxy S6 Edge против Note 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Edge с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Edge
- Стабилизация изображения
- На 10% выше плотность пикселей (576 vs 522 PPI)
- Весит на 63 грамма меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 1.2" большая диагональ экрана
- На 107% выше максимальная яркость экрана (638 против 308 нит)
- Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2600 мАч
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- На 22% лучшая автономность (89 vs 73 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 10.92% выше полезная площадь экрана
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|72.22%
|83.14%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|257 Гц
|Время отклика
|-
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|142.1 мм
|162.5 мм
|Ширина
|70.1 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7 мм
|8.6 мм
|Вес
|132 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Зеленый
|Синий, Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Макс. частота
|2100 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
|- 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-T760 MP8
|Mali-G71 MP20
|Частота GPU
|772 МГц
|546 МГц
|FLOPS
|~302 Гфлопс
|~349 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1552 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1969
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6708
AnTuTu Benchmark 7
69919
Galaxy Note 8 +143%
169920
AnTuTu Benchmark 8
139128
Galaxy Note 8 +85%
256826
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.0.2
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|One UI
|Размер системы из коробки
|6.7 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (35% за 15 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S6 Edge +4%
10:56 ч.
10:20 ч.
Время просмотра видео
12:12 ч.
Galaxy Note 8 +18%
14:34 ч.
Время разговора (3G)
19:48 ч.
Galaxy Note 8 +14%
22:16 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S6 Edge от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|22 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy Note 8 +23%
100
Качество видео
Galaxy Note 8 +1%
84
Итоговая оценка камеры
Galaxy Note 8 +15%
94
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|6
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2015 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2015 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.334 Вт/кг
|0.173 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.594 Вт/кг
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 8 более удачной покупкой.
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