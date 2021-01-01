Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Edge с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy Note 9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.