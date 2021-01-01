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Samsung Galaxy S6 Edge против Note 9

Самсунг Галакси С6 Эдж
VS
Самсунг Галакси Ноут 9
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy Note 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2015 года Samsung Galaxy S6 Edge с экраном 5.1" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy Note 9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S6 Edge
  • На 12% выше плотность пикселей (576 vs 514 PPI)
  • Весит на 69 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2600 мАч
  • На 111% выше максимальная яркость экрана (651 против 308 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 33% лучшая автономность (97 vs 73 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 12.1% выше полезная площадь экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S6 Edge
vs
Galaxy Note 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.5:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 514 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 72.22% 84.32%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 144.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 227 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S6 Edge
308 нит
Galaxy Note 9 +111%
651 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.1 мм 161.9 мм
Ширина 70.1 мм 76.4 мм
Толщина 7 мм 8.8 мм
Вес 132 грамма 201 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Зеленый Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S6 Edge
72.22%
Galaxy Note 9 +17%
84.32%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С6 Эдж и Самсунг Галакси Ноут 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 2100 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-T760 MP8 Mali-G72MP18
Частота GPU 772 МГц 572 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1552 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S6 Edge
69919
Galaxy Note 9 +250%
244752
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S6 Edge
139128
Galaxy Note 9 +129%
318911
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 6.7 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (35% за 15 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S6 Edge
10:56 ч.
Galaxy Note 9 +17%
12:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S6 Edge
12:12 ч.
Galaxy Note 9 +36%
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S6 Edge
19:48 ч.
Galaxy Note 9 +44%
28:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S6 Edge vs Samsung Galaxy Note 9
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S6 Edge от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/1.7
Фокусное расстояние 22 мм 25 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S6 Edge
71 дБ
Galaxy Note 9 +1%
71.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2015 года Август 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.334 Вт/кг 0.381 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.594 Вт/кг 1.509 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 9 более удачной покупкой.

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