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Samsung Galaxy S7 Edge против Apple iPhone 8

Самсунг Галакси С7 Эдж
VS
Эпл Айфон 8
Samsung Galaxy S7 Edge
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
  • Комплектуется на 1779 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 1821 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 64% выше плотность пикселей (534 vs 326 PPI)
  • На 20% лучшая автономность (27:18 vs 22:48 часов)
  • Тонкие рамки – на 10.7% выше полезная площадь экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 200 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A11 Bionic
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.3 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7 Edge
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 534 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 610 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.1% 65.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика - 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1373:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S7 Edge
607 нит
iPhone 8 +5%
635 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 138.4 мм
Ширина 72.6 мм 67.3 мм
Толщина 7.7 мм 7.3 мм
Вес 157 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 Edge +16%
76.1%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 Эдж и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Apple GPU
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~249 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 200 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S7 Edge
230515
iPhone 8 +53%
353565
CPU 72885 121523
GPU 64929 110958
Memory 36509 44570
UX 58136 80000
Total score 230515 353565
3DMark Wild Life Performance
Stability - 62%
Graphics test - 19 FPS
Graphics score - 3186
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) iOS 11 (С обновлением до iOS 16.1.1)
Оболочка UI TouchWiz UI -
Размер системы из коробки 7.6 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:54 ч. 08:04 ч.
Просмотр видео 12:19 ч. 08:37 ч.
Игры 06:17 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 89 ч. 82 ч.
Общая автономность
Galaxy S7 Edge +20%
27:18 ч.
iPhone 8
22:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 Edge vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 3088 x 2320
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 32 мм
Размер пикселя 1.34 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7 Edge
71 дБ
iPhone 8 +13%
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2016 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.264 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Apple iPhone 8, а если дисплей, автономность и корпус – то Samsung Galaxy S7 Edge.

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Мнение пользователей

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Павел 08 февраля 2021 13:28
Samsung galaxy s7 edge гораздо лучше чем apple iphobe 8, т.к. на этом сайте нет версии samsung на 128 Гб с процессором qualcomm snapdragon 820.
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