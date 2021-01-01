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Samsung Galaxy S7 Edge против LG V20

Самсунг Галакси С7 Эдж
VS
Лджи V20
Samsung Galaxy S7 Edge
LG V20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.7-дюймового LG V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 820 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 35% лучшая автономность (92 vs 68 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3200 мАч
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.5 мм уже
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать LG V20
  • Современный порт USB Type-C
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7 Edge
vs
LG V20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 534 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 76.1% 72.04%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7 Edge
600 нит
LG V20 +4%
626 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 159.5 мм
Ширина 72.6 мм 78.1 мм
Толщина 7.7 мм 7.6 мм
Вес 157 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 Да
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Розовый, Серебристый, Титановый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 Edge +6%
76.1%
LG V20
72.04%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 Эдж и Лджи V20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Qualcomm Snapdragon 820
Макс. частота 2300 МГц 2150 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 2 ядра по 1.593 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.15 ГГц: Kryo
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Adreno 530
Частота GPU 650 МГц 624 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~498 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 200 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S7 Edge +39%
2108
LG V20
1514
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S7 Edge +60%
6174
LG V20
3859
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 Edge
130187
LG V20 +11%
144323
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7 Edge
154294
LG V20
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI TouchWiz UI LG UX 5
Размер системы из коробки 7.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:26 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7 Edge +41%
10:35 ч.
LG V20
7:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7 Edge +88%
15:12 ч.
LG V20
8:04 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7 Edge +34%
26:13 ч.
LG V20
19:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 Edge vs LG V20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (16 МП + 8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 2592 x 1944
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7 Edge
71 дБ
LG V20 +13%
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.264 Вт/кг 0.824 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 0.892 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S7 Edge, а если коммуникации – то LG V20.

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