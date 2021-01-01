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Samsung Galaxy S7 Edge против Galaxy A30

Самсунг Галакси С7 Эдж
VS
Самсунг Галакси А30
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy A30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 33% выше плотность пикселей (534 vs 403 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (600 против 546 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3600 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Тонкие рамки – на 8.8% выше полезная площадь экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 3 года новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7 Edge
vs
Galaxy A30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 534 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 76.1% 84.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7 Edge +10%
600 нит
Galaxy A30
546 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 158.5 мм
Ширина 72.6 мм 74.7 мм
Толщина 7.7 мм 7.7 мм
Вес 157 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 Edge
76.1%
Galaxy A30 +12%
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 Эдж и Самсунг Галакси А30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali-G71 MP2
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~65 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 200 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S7 Edge +60%
2108
Galaxy A30
1318
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S7 Edge +50%
6174
Galaxy A30
4103
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 Edge +22%
130187
Galaxy A30
106994
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7 Edge +24%
154294
Galaxy A30
124606
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 7.6 ГБ 11.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7 Edge
10:35 ч.
Galaxy A30 +10%
11:37 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7 Edge +6%
15:12 ч.
Galaxy A30
14:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7 Edge +7%
26:13 ч.
Galaxy A30
24:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 Edge vs Samsung Galaxy A30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (16 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 4608 x 3456
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя 1.34 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 10
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7 Edge +4%
71 дБ
Galaxy A30
68.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2016 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2016 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.264 Вт/кг 0.25 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A30, а если производительность и корпус – то Samsung Galaxy S7 Edge.

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