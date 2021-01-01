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Samsung Galaxy S7 Edge против A7 (2016)

Самсунг Галакси С7 Эдж
VS
Самсунг Галакси А7 (2016)
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy A7 (2016)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy A7 (2016), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 33% выше плотность пикселей (534 vs 401 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 8 против 5.1
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3300 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (600 против 528 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7 Edge
vs
Galaxy A7 (2016)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 534 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 76.1% 74.52%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7 Edge +14%
600 нит
Galaxy A7 (2016)
528 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 151.5 мм
Ширина 72.6 мм 74.1 мм
Толщина 7.7 мм 7.3 мм
Вес 157 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 Edge +2%
76.1%
Galaxy A7 (2016)
74.52%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 Эдж и Самсунг Галакси А7 (2016) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Samsung Exynos 7 Octa 7580
Макс. частота 2300 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T880 MP12 -
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 200 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 Edge +269%
130187
Galaxy A7 (2016)
35256
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 5.1.1
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz
Размер системы из коробки 7.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7 Edge
10:35 ч.
Galaxy A7 (2016) +12%
11:55 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7 Edge +16%
15:12 ч.
Galaxy A7 (2016)
13:08 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7 Edge
26:13 ч.
Galaxy A7 (2016)
26:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 Edge vs Samsung Galaxy A7 (2016)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" -
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 2592 x 1944
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм 24 мм
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 9 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2016 года Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Март 2016 года Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.264 Вт/кг 0.414 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 0.547 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S7 Edge более удачной покупкой.

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