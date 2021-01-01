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Samsung Galaxy S7 Edge против A7 (2017)

Самсунг Галакси С7 Эдж
VS
Самсунг Галакси А7 (2017)
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy A7 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A7 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7880 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 38% выше плотность пикселей (534 vs 386 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (600 против 528 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2017)
  • На 25% лучшая автономность (115 vs 92 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7 Edge
vs
Galaxy A7 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 534 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 76.1% 73.85%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7 Edge +14%
600 нит
Galaxy A7 (2017)
528 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 156.8 мм
Ширина 72.6 мм 77.6 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 157 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 Edge +3%
76.1%
Galaxy A7 (2017)
73.85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 Эдж и Самсунг Галакси А7 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Samsung Exynos 7 Octa 7880
Макс. частота 2300 МГц 1900 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali-T830 MP3
Частота GPU 650 МГц 950 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~71 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц 1033 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 200 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 Edge +113%
130187
Galaxy A7 (2017)
61260
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7 Edge +63%
154294
Galaxy A7 (2017)
94554
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI Experience UI
Размер системы из коробки 7.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7 Edge
10:35 ч.
Galaxy A7 (2017) +48%
15:28 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7 Edge
15:12 ч.
Galaxy A7 (2017) +20%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7 Edge
26:13 ч.
Galaxy A7 (2017) +8%
28:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 Edge vs Samsung Galaxy A7 (2017)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" -
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 4608 x 3456
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7 Edge
71 дБ
Galaxy A7 (2017) +14%
81 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2016 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Март 2016 года Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.264 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S7 Edge более удачной покупкой.

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