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Samsung Galaxy S7 Edge против Galaxy A70

Самсунг Галакси С7 Эдж
VS
Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy A70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 36% выше плотность пикселей (534 vs 393 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 26 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3600 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 12% лучшая автономность (103 vs 92 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 9.9% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7 Edge
vs
Galaxy A70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 534 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 76.1% 86%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7 Edge
600 нит
Galaxy A70 +1%
603 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 164.3 мм
Ширина 72.6 мм 76.7 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 157 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 Edge
76.1%
Galaxy A70 +13%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 Эдж и Самсунг Галакси А70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Qualcomm Snapdragon 675
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Adreno 612
Частота GPU 650 МГц 700-750 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~328.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 200 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 Edge
130187
Galaxy A70 +30%
169399
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7 Edge
154294
Galaxy A70 +40%
216515
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 7.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7 Edge
10:35 ч.
Galaxy A70 +28%
13:24 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7 Edge
15:12 ч.
Galaxy A70 +15%
17:35 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7 Edge
26:13 ч.
Galaxy A70 +44%
37:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 Edge vs Samsung Galaxy A70
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 6500 x 4920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (32 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1440 6528 x 4896
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7 Edge
71 дБ
Galaxy A70 +15%
81.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2016 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2016 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.264 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A70 более удачной покупкой.

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