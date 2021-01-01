Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S7 Edge vs Galaxy C8 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S7 Edge против Galaxy C8

Самсунг Галакси С7 Эдж
VS
Самсунг Галакси C8
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy C8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy C8, который имеет процессор MediaTek MT6757 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 33% выше плотность пикселей (534 vs 401 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 8 против 7.1
Причины выбрать Samsung Galaxy C8
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7 Edge
vs
Galaxy C8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 534 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.1% 73.49%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7 Edge
600 нит
Galaxy C8
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 152.4 мм
Ширина 72.6 мм 74.7 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 157 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 Edge +4%
76.1%
Galaxy C8
73.49%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 Эдж и Самсунг Галакси C8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 MediaTek MT6757
Макс. частота 2300 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali-T880 MP2
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 200 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S7 Edge +166%
2108
Galaxy C8
791
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S7 Edge +86%
6174
Galaxy C8
3320
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 Edge +1826%
130187
Galaxy C8
6758
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7 Edge
154294
Galaxy C8
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.1
Оболочка UI TouchWiz UI Samsung Experience 8
Размер системы из коробки 7.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7 Edge
10:35 ч.
Galaxy C8
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S7 Edge
15:12 ч.
Galaxy C8
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S7 Edge
26:13 ч.
Galaxy C8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 Edge vs Samsung Galaxy C8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/1.9
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 4608 x 3456
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 9 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7 Edge
71 дБ
Galaxy C8
н/д

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2016 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2016 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.264 Вт/кг 0.719 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S7 Edge более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S7 Edge и Galaxy A50
2. Galaxy S7 Edge и Galaxy A51
3. Galaxy S7 Edge и Galaxy A71
4. Galaxy S7 Edge и Galaxy S20
5. Galaxy S7 Edge и Galaxy S20 Ultra
6. Galaxy C8 и Galaxy S8
7. Galaxy C8 и Galaxy S6 Edge
8. Galaxy C8 и Galaxy S7
9. Galaxy C8 и Galaxy J6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях