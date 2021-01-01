Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 48 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.