Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 72 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.