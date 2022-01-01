Samsung Galaxy S7 Edge против S22 Plus (Snapdragon)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge с экраном 5.5" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 72 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
- На 36% выше плотность пикселей (534 vs 393 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 200 ГБ
- Весит на 38 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon)
- Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 1.1" большая диагональ экрана
- На 99% выше максимальная яркость экрана (1210 против 609 нит)
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3600 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Современный порт USB Type-C
- На 15% лучшая автономность (31:17 vs 27:18 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Тонкие рамки – на 12.2% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 6 лет новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|534 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Gorilla Glass Victus Plus
|Соотношение экрана к корпусу
|76.1%
|88.3%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|150.9 мм
|157.4 мм
|Ширина
|72.6 мм
|75.8 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.6 мм
|Вес
|157 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Чёрный фантом, Графитовый, Голубой, Бежевый , Фиолетовый, Белый, Зеленый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2300 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-T880 MP12
|Adreno 730
|Частота GPU
|650 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~249 Гфлопс
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR5
|Частота памяти
|1794 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 200 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
|CPU
|72885
|221512
|GPU
|64929
|390502
|Memory
|36509
|150390
|UX
|58136
|148902
|Total score
|231595
|910735
|Stability
|-
|52%
|Graphics test
|-
|54 FPS
|Graphics score
|-
|9061
|PCMark 3.0 score
|-
|13256
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 12
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|7.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да (64% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|1:01 ч.
|Веб-серфинг
|08:54 ч.
|10:49 ч.
|Просмотр видео
|12:19 ч.
|14:06 ч.
|Игры
|06:17 ч.
|05:10 ч.
|Режим ожидания
|89 ч.
|102 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|-
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|3872 x 2592
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.34 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.1"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|9
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.264 Вт/кг
|0.57 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.43 Вт/кг
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) более удачной покупкой.
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