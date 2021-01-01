Samsung Galaxy S7 против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
- На 77% выше плотность пикселей (576 vs 326 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 42 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
- На 1" большая диагональ экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 18% лучшая автономность (94 vs 80 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Стерео динамики
- На 21% выше максимальная яркость экрана (644 против 531 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.1 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.1%
|79%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|238 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|99.3 мс
|24.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|999:1
Дизайн и корпус
|Высота
|142.4 мм
|150.9 мм
|Ширина
|69.6 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|152 грамма
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2300 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|FLOPS
|~249 Гфлопс
|~736 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|-
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|-
|Размер системы из коробки
|7.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.34 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|9
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.406 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.
Опрос
16 (76.2%)
5 (23.8%)
Всего проголосовало: 21