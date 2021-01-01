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Samsung Galaxy S7 против LG G6

Самсунг Галакси С7
VS
Лджи Джи 6
Samsung Galaxy S7
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
  • На 11% лучшая автономность (80 vs 72 часов)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать LG G6
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Тонкие рамки – на 6.47% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.1 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.1% 78.57%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) 238 Гц 2410 Гц
Время отклика 99.3 мс 31.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2809:1
Максимальная яркость
Galaxy S7
531 нит
LG G6 +4%
554 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.4 мм 148.9 мм
Ширина 69.6 мм 71.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 152 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7
72.1%
LG G6 +9%
78.57%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Adreno 530
Частота GPU 650 МГц 653 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S7
н/д
LG G6
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S7
н/д
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7
130774
LG G6 +10%
143388
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7
н/д
LG G6
128596
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI TouchWiz UI LG UX 6
Размер системы из коробки 7.5 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7 +12%
9:34 ч.
LG G6
8:31 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7 +41%
14:50 ч.
LG G6
10:27 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7 +1%
22:57 ч.
LG G6
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 vs LG G6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 125°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 2592 x 1944
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 18 мм
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S7
91
LG G6
н/д
Качество видео
Galaxy S7
86
LG G6
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S7
89
LG G6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7
71 дБ
LG G6 +13%
80.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2016 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.406 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее коммуникации и звук - выбирайте LG G6, а если производительность – то Samsung Galaxy S7.

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