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Samsung Galaxy S7 против LG V30

Самсунг Галакси С7
VS
Лджи V30
Samsung Galaxy S7
LG V30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6-дюймового LG V30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
Причины выбрать LG V30
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 16% лучшая автономность (93 vs 80 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 9.38% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (610 против 531 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7
vs
LG V30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED POLED
Размер 5.1 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 72.1% 81.48%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) 238 Гц 227 Гц
Время отклика 99.3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S7
531 нит
LG V30 +15%
610 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.4 мм 151.7 мм
Ширина 69.6 мм 75.4 мм
Толщина 7.9 мм 7.3 мм
Вес 152 грамма 158 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7
72.1%
LG V30 +13%
81.48%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 и Лджи V30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2300 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Adreno 540
Частота GPU 650 МГц 710 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S7
н/д
LG V30
387
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S7
н/д
LG V30
1659
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7
130774
LG V30 +21%
158145
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7
н/д
LG V30
211181
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI TouchWiz UI LG UX 6
Размер системы из коробки 7.5 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7
9:34 ч.
LG V30
9:30 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7
14:50 ч.
LG V30
14:56 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7
22:57 ч.
LG V30 +48%
33:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 vs LG V30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 107°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (16 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG V30 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 2592 x 1944
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Размер пикселя 1.34 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S7 +5%
91
LG V30
87
Качество видео
Galaxy S7 +18%
86
LG V30
73
Итоговая оценка камеры
Galaxy S7 +9%
89
LG V30
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7
71 дБ
LG V30 +18%
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года Август 2017 года
Дата начала продаж Март 2016 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.406 Вт/кг 0.375 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V30 более удачной покупкой.

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