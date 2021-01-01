Samsung Galaxy S7 против Galaxy A20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 115% выше плотность пикселей (576 vs 268 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
- На 34% выше максимальная яркость экрана (531 против 396 нит)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
- На 1.3" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Тонкие рамки – на 12.9% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 11 против 8
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
49
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
60
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
52
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|72.1%
|85%
|ШИМ (PWM)
|238 Гц
|-
|Время отклика
|99.3 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|142.4 мм
|158.4 мм
|Ширина
|69.6 мм
|74.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.8 мм
|Вес
|152 грамма
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Макс. частота
|2300 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|Mali-G71 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~249 Гфлопс
|~64 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1794 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
238
Geekbench 5 (многоядерный)
858
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 +53%
130774
85644
AnTuTu Benchmark 8
116661
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|7.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:34 ч.
Время просмотра видео
14:50 ч.
Время разговора (3G)
22:57 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
|- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Размер пикселя
|1.34 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
91
Качество видео
86
Итоговая оценка камеры
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|9
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.406 Вт/кг
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S7, а если программное обеспечение, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy A20.
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