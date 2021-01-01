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Samsung Galaxy S7 против Galaxy A50

Самсунг Галакси С7
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 43% выше плотность пикселей (576 vs 403 PPI)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
  • Весит на 14 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 23% лучшая автономность (98 vs 80 часов)
  • Тонкие рамки – на 13.1% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 3 года новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.1% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 141.5%
ШИМ (PWM) 238 Гц 119 Гц
Время отклика 99.3 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S7
531 нит
Galaxy A50 +3%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.4 мм 158.5 мм
Ширина 69.6 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 152 грамма 166 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7
72.1%
Galaxy A50 +18%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali-G72 MP3
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S7
н/д
Galaxy A50
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S7
н/д
Galaxy A50
1214
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7
130774
Galaxy A50 +12%
146103
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7
н/д
Galaxy A50
161742
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 7.5 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7
9:34 ч.
Galaxy A50 +30%
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7
14:50 ч.
Galaxy A50 +7%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7
22:57 ч.
Galaxy A50 +8%
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 6024 x 4024
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм 25 мм
Размер пикселя 1.34 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S7 +7%
91
Galaxy A50
85
Качество видео
Galaxy S7 +9%
86
Galaxy A50
79
Итоговая оценка камеры
Galaxy S7 +7%
89
Galaxy A50
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7
71 дБ
Galaxy A50 +20%
85 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2016 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2016 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.406 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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