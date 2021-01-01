Samsung Galaxy S7 против Galaxy A50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 43% выше плотность пикселей (576 vs 403 PPI)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
- Весит на 14 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
- На 1.3" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 23% лучшая автономность (98 vs 80 часов)
- Тонкие рамки – на 13.1% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 11 против 8
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 3 года новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
63
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
51
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
60
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
62
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|72.1%
|85.2%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|141.5%
|ШИМ (PWM)
|238 Гц
|119 Гц
|Время отклика
|99.3 мс
|7 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|142.4 мм
|158.5 мм
|Ширина
|69.6 мм
|74.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.7 мм
|Вес
|152 грамма
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|Макс. частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|Mali-G72 MP3
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~249 Гфлопс
|~259 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
334
Geekbench 5 (многоядерный)
1214
AnTuTu Benchmark 7
130774
Galaxy A50 +12%
146103
AnTuTu Benchmark 8
161742
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|7.5 ГБ
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:34 ч.
Galaxy A50 +30%
12:16 ч.
Время просмотра видео
14:50 ч.
Galaxy A50 +7%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
22:57 ч.
Galaxy A50 +8%
24:31 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|6024 x 4024
|Апертура
|f/1.7
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1.34 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S7 +7%
91
85
Качество видео
Galaxy S7 +9%
86
79
Итоговая оценка камеры
Galaxy S7 +7%
89
83
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|9
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.406 Вт/кг
|0.27 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.
Опрос
14 (48.3%)
15 (51.7%)
Всего проголосовало: 29