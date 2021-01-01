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Samsung Galaxy S7 против Galaxy C8

Самсунг Галакси С7
VS
Самсунг Галакси C8
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy C8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy C8, который имеет процессор MediaTek MT6757 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 44% выше плотность пикселей (576 vs 401 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 8 против 7.1
Причины выбрать Samsung Galaxy C8
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7
vs
Galaxy C8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.1% 73.49%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 99.3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7
531 нит
Galaxy C8
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.4 мм 152.4 мм
Ширина 69.6 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 152 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7
72.1%
Galaxy C8 +2%
73.49%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 и Самсунг Галакси C8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 MediaTek MT6757
Макс. частота 2300 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali-T880 MP2
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S7 +170%
2138
Galaxy C8
791
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S7 +93%
6415
Galaxy C8
3320
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 +1835%
130774
Galaxy C8
6758
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.1
Оболочка UI TouchWiz UI Samsung Experience 8
Размер системы из коробки 7.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7
9:34 ч.
Galaxy C8
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S7
14:50 ч.
Galaxy C8
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S7
22:57 ч.
Galaxy C8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy C8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/1.9
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 4608 x 3456
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S7
91
Galaxy C8
н/д
Качество видео
Galaxy S7
86
Galaxy C8
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S7
89
Galaxy C8
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 9 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7
71 дБ
Galaxy C8
н/д

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2016 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2016 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.406 Вт/кг 0.719 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S7 более удачной покупкой.

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