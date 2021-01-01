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Samsung Galaxy S7 против J5 Prime

Самсунг Галакси С7
VS
Самсунг Галакси Джей 5 Прайм
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy J5 Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5 Prime, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 96% выше плотность пикселей (576 vs 294 PPI)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2400 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 Prime
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7
vs
Galaxy J5 Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 5.1 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.1% 69.67%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 99.3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7
531 нит
Galaxy J5 Prime
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.4 мм 142.8 мм
Ширина 69.6 мм 69.5 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 152 грамма 143 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 +3%
72.1%
Galaxy J5 Prime
69.67%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 и Самсунг Галакси Джей 5 Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Макс. частота 2300 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali T-720 MP2
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~36 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S7 +258%
2138
Galaxy J5 Prime
597
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S7 +261%
6415
Galaxy J5 Prime
1776
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 +234%
130774
Galaxy J5 Prime
39181
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 7.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7
9:34 ч.
Galaxy J5 Prime
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S7
14:50 ч.
Galaxy J5 Prime
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S7
22:57 ч.
Galaxy J5 Prime
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy J5 Prime
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 2560 x 1920
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7
71 дБ
Galaxy J5 Prime
н/д

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2016 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.406 Вт/кг 0.421 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 0.826 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S7 более удачной покупкой.

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