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Samsung Galaxy S7 против J7 Neo

Самсунг Галакси С7
VS
Самсунг Галакси Джей 7 Нео
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy J7 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J7 Neo, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 116% выше плотность пикселей (576 vs 267 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Стабилизация изображения
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 Neo
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7
vs
Galaxy J7 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.1% 69.84%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 99.3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S7
531 нит
Galaxy J7 Neo
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.4 мм 152.4 мм
Ширина 69.6 мм 78.6 мм
Толщина 7.9 мм 7.6 мм
Вес 152 грамма 170 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7 +3%
72.1%
Galaxy J7 Neo
69.84%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 и Самсунг Галакси Джей 7 Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 2300 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali-T830 MP1
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S7 +149%
2138
Galaxy J7 Neo
858
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S7 +135%
6415
Galaxy J7 Neo
2731
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 +175%
130774
Galaxy J7 Neo
47571
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI TouchWiz UI Samsung Experience
Размер системы из коробки 7.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7
9:34 ч.
Galaxy J7 Neo
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S7
14:50 ч.
Galaxy J7 Neo
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S7
22:57 ч.
Galaxy J7 Neo
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy J7 Neo
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 2592 x 1944
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 23 мм
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 9 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7
71 дБ
Galaxy J7 Neo
н/д

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2016 года Июль 2017 года
Дата начала продаж Март 2016 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.406 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S7 более удачной покупкой.

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