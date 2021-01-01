Samsung Galaxy S7 против J7 Neo
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J7 Neo, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 116% выше плотность пикселей (576 vs 267 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Стабилизация изображения
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy J7 Neo
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
60
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.1%
|69.84%
|ШИМ (PWM)
|238 Гц
|-
|Время отклика
|99.3 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|142.4 мм
|152.4 мм
|Ширина
|69.6 мм
|78.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.6 мм
|Вес
|152 грамма
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Макс. частота
|2300 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|Mali-T830 MP1
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~249 Гфлопс
|~23 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1794 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy S7 +149%
2138
858
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy S7 +135%
6415
2731
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7 +175%
130774
47571
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Samsung Experience
|Размер системы из коробки
|7.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|2:05 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:34 ч.
Время просмотра видео
14:50 ч.
Время разговора (3G)
22:57 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|2592 x 1944
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.34 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
91
Качество видео
86
Итоговая оценка камеры
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|9
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.406 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S7 более удачной покупкой.
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