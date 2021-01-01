Samsung Galaxy S7 против Note 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
- На 44% выше плотность пикселей (576 vs 401 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
- Весит на 16 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
- Тонкие рамки – на 19.3% выше полезная площадь экрана
- На 1.2" большая диагональ экрана
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- На 15% лучшая автономность (92 vs 80 часов)
- На 48% выше максимальная яркость экрана (785 против 531 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 11 против 8
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
60
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|72.1%
|91.4%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.1%
|ШИМ (PWM)
|238 Гц
|236 Гц
|Время отклика
|99.3 мс
|8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|142.4 мм
|151 мм
|Ширина
|69.6 мм
|71.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|152 грамма
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Черный, Белый, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Макс. частота
|2300 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|Mali G76 MP12
|Частота GPU
|650 МГц
|770 МГц
|FLOPS
|~249 Гфлопс
|~943 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
708
Geekbench 5 (многоядерный)
2553
AnTuTu Benchmark 7
130774
Galaxy Note 10 +162%
342267
AnTuTu Benchmark 8
438211
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|7.5 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Да, Qi/PMA (12 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:34 ч.
Galaxy Note 10 +23%
11:49 ч.
Время просмотра видео
14:50 ч.
Galaxy Note 10 +24%
18:05 ч.
Время разговора (3G)
22:57 ч.
Galaxy Note 10 +11%
25:06 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|3648 x 2736
|Апертура
|f/1.7
|f/1.6
|Фокусное расстояние
|22 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.34 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4.1"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
91
Качество видео
86
Итоговая оценка камеры
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|9
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.406 Вт/кг
|0.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|1.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 более удачной покупкой.
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