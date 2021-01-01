Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S7 vs Galaxy Note 10 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S7 против Note 10

Самсунг Галакси С7
VS
Самсунг Галакси Ноут 10
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S7
  • На 44% выше плотность пикселей (576 vs 401 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Тонкие рамки – на 19.3% выше полезная площадь экрана
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 15% лучшая автономность (92 vs 80 часов)
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (785 против 531 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S7
vs
Galaxy Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 72.1% 91.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.1%
ШИМ (PWM) 238 Гц 236 Гц
Время отклика 99.3 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S7
531 нит
Galaxy Note 10 +48%
785 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.4 мм 151 мм
Ширина 69.6 мм 71.8 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 152 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Белый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S7
72.1%
Galaxy Note 10 +27%
91.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С7 и Самсунг Галакси Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Макс. частота 2300 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali G76 MP12
Частота GPU 650 МГц 770 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S7
130774
Galaxy Note 10 +162%
342267
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S7
н/д
Galaxy Note 10
438211
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 7.5 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi/PMA (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S7
9:34 ч.
Galaxy Note 10 +23%
11:49 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S7
14:50 ч.
Galaxy Note 10 +24%
18:05 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S7
22:57 ч.
Galaxy Note 10 +11%
25:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy Note 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 3648 x 2736
Апертура f/1.7 f/1.6
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя 1.34 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4.1" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 9 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S7
71 дБ
Galaxy Note 10 +14%
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2016 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.406 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S10e или Galaxy S7
2. Galaxy A51 или Galaxy S7
3. Galaxy S9 или Galaxy S7
4. LG G6 или Galaxy S7
5. Galaxy A10e или Galaxy S7
6. Galaxy S10e или Galaxy Note 10
7. Galaxy S10 Plus или Galaxy Note 10
8. P30 Pro или Galaxy Note 10
9. iPhone 11 Pro Max или Galaxy Note 10
10. Galaxy S20 или Galaxy Note 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях