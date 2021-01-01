Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 февраля 2016 года Samsung Galaxy S7 с экраном 5.1" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy Note 5, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7420 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.