Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 60 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.