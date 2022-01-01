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Samsung Galaxy S8 Plus против Galaxy A13

Самсунг Галакси С8 Плюс
VS
Самсунг Галакси А13
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy A13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 60 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 32% выше плотность пикселей (529 vs 400 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (651 против 593 нит)
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • На 29% лучшая автономность (34:21 vs 26:38 часов)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Смартфон на 5 лет новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8 Plus
vs
Galaxy A13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.2 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 529 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 580 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84% 83.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.4 мс 33 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1257:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S8 Plus +10%
651 нит
Galaxy A13
593 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 165.1 мм
Ширина 73.4 мм 76.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.8 мм
Вес 173 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8 Plus +1%
84%
Galaxy A13
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 Плюс и Самсунг Галакси А13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Exynos M2		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali-G52 MP1
Частота GPU 546 МГц 820 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S8 Plus +125%
288474
Galaxy A13
128309
CPU 79698 43950
GPU 110641 22702
Memory 32680 38791
UX 63996 22119
Total score 288474 128309
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 3 FPS
Graphics score - 508
PCMark 3.0 score - 4896
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 12
Оболочка UI One UI One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (60% за 45 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:32 ч. 11:49 ч.
Просмотр видео 12:01 ч. 13:14 ч.
Игры 04:49 ч. 06:54 ч.
Режим ожидания 82 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy S8 Plus
26:38 ч.
Galaxy A13 +29%
34:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 Plus vs Samsung Galaxy A13
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да -
LTE Cat* 16 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8 Plus
83 дБ
Galaxy A13
83.3 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Март 2017 года Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.26 Вт/кг 0.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S8 Plus, а если программное обеспечение, автономность и камера – то Samsung Galaxy A13.

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