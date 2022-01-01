Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S21 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 58 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.