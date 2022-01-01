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Samsung Galaxy S8 Plus против S21 FE 5G

Самсунг Галакси С8 Плюс
VS
Самсунг Галакси С21 FE
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S21 FE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S21 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 58 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8 Plus
  • На 32% выше плотность пикселей (529 vs 401 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3500 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Смартфон на 4 года и 10 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8 Plus
vs
Galaxy S21 FE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 529 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 580 нит 420 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84% 89.6%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 97%
ШИМ (PWM) 250 Гц 247 Гц
Время отклика 4.4 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S8 Plus
651 нит
Galaxy S21 FE 5G +22%
795 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 155.7 мм
Ширина 73.4 мм 74.5 мм
Толщина 8.1 мм 7.9 мм
Вес 173 грамма 177 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 Плюс и Самсунг Галакси С21 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2300 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Adreno 660
Частота GPU 546 МГц 840 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1794 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S8 Plus
288474
Galaxy S21 FE 5G +165%
763988
CPU 79698 194989
GPU 110641 281856
Memory 32680 133252
UX 63996 147872
Total score 288474 763988
3DMark Wild Life Performance
Stability - 69%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5796
PCMark 3.0 score - 12359
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 12
Оболочка UI One UI One UI 4.0
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 17.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (60% за 45 минут) Да (51% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:32 ч. 07:42 ч.
Просмотр видео 12:01 ч. 13:05 ч.
Игры 04:49 ч. 05:29 ч.
Режим ожидания 82 ч. 91 ч.
Общая автономность
Galaxy S8 Plus
26:38 ч.
Galaxy S21 FE 5G
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 Plus vs Samsung Galaxy S21 FE 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.74"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 19
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8 Plus
83 дБ
Galaxy S21 FE 5G +7%
88.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2017 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.26 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.

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