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Samsung Galaxy S8 Plus против Galaxy S8

Самсунг Галакси С8 Плюс
VS
Самсунг Галакси С8
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8 Plus
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.3 мм уже
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8 Plus
vs
Galaxy S8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 529 точек на дюйм 570 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84% 83.6%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.8%
ШИМ (PWM) 250 Гц 250 Гц
Время отклика 4.4 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S8 Plus +4%
638 нит
Galaxy S8
616 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 148.9 мм
Ширина 73.4 мм 68.1 мм
Толщина 8.1 мм 8 мм
Вес 173 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 Плюс и Самсунг Галакси С8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Samsung Exynos 9 Octa 8895
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali-G71 MP20
Частота GPU 546 МГц 546 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~349 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S8 Plus +2%
173617
Galaxy S8
170326
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8 Plus
184476
Galaxy S8 +25%
231240
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI One UI
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 11.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (60% за 45 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8 Plus +21%
12:16 ч.
Galaxy S8
10:05 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S8 Plus +12%
16:03 ч.
Galaxy S8
14:32 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S8 Plus
23:43 ч.
Galaxy S8 +4%
24:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 Plus vs Samsung Galaxy S8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.7 f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8 Plus +1%
83 дБ
Galaxy S8
82.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2017 года Март 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.26 Вт/кг 0.315 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте Samsung Galaxy S8 Plus, а если корпус – то Samsung Galaxy S8.

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